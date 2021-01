A Águas do Algarve, S.A. é parceira do projeto de I&D WATER-MINING

O projeto de I&D e inovação WATER- MINING – "Next generation water-smart management systems: large scale demonstrations for a circular economy and society", tem principal objetivo desenvolver tecnologias inovadoras energeticamente eficientes para o tratamento de águas residuais urbanas e industriais, bem como para a dessalinização da água do mar, promovendo a produção de materiais com valor de mercado a partir dos resíduos formados no tratamento e para a utilização sustentável de fontes alternativas de água, i. O projeto contribuirá assim para a implementação da Diretiva Quadro da Água e para a criação de novos modelos de negócio baseados na Economia Circular no setor da Água.





O projeto tem a duração de 4 anos, decorrendo entre 1 de setembro de 2020 e 31 de agosto de 2024, sendo coordenado pela Universidade Técnica de Delft (Holanda) e contando com a participação de 38 parceiros europeus dos setores científico – tecnológico e empresarial, público e privado, provenientes de 12 países.





Trata-se de um dos 5 projetos financiados pela União Europeia ao abrigo do programa Europeu de inovação e investigação H2020, no tópico CE-SC5-04-2019 - Building a water-smart economy and society, subtópicos Symbiosis between industry and water utilities e Large Scale applications with multiple water users at various relevant scales.





O projeto tem um orçamento global de 19,1 milhões de euros, cabendo à Águas do Algarve S.A. um orçamento de 110.625 EUR, coparticipado em 70% pelo programa H2020 (77.437,50 EUR).





O projeto WATER – MINING contempla uma série de tecnologias inovadoras a serem implementadas em seis casos de estudos de cinco países da União Europeia (Holanda, Espanha, Chipre, Itália e Portugal).





A Águas do Algarve, S.A. participará em diversas ações do projeto, destacando-se os ensaios que serão realizados numa unidade protótipo na ETAR de Faro-Olhão, que envolverá a extração e produção de substâncias poliméricas extracelulares (EPS), do tipo alginatos - KAUREMA GUMÒ - a partir da lama de depuração constituída por grânulos aeróbio do processo NEREDAÒ. Este produto tem várias aplicações possíveis, sendo objetivo no presente protótipo a produção de biofertilizante. As suas propriedades apontam para que sejam bioestimulantes do crescimento das plantas, com elevado conteúdo em matéria orgânica e nutrientes e elevada retenção de humidade, o que é particularmente benéfico em países com climas mais quentes. Espera-se igualmente que o produto seja dotado de uma estrutura que permita a libertação lenta dos nutrientes, evitando assim a sua lixiviação e maximizando a sua utilização pelas culturas.





Com o caso de estudo de Faro-Olhão pretende-se demonstrar a tecnologia inovadora que permite a reintrodução no mercado de "produtos verdes", resultantes do tratamento da água residual na ETAR.





Para além do desenvolvimento de tecnologias inovadoras e respetivos ensaios, o projeto contempla a realização de ações direcionadas para o mercado empresarial, em que serão identificadas as várias partes interessadas, tanto a nível político, regulador, técnico – científico como a nível de possíveis utilizadores finais. A Economia Circular é um tema central do projeto, visando a criação de modelos de negócio com colaboração entre produtores/fornecedores e utilizadores finais.





O projeto WATER-MINING visa igualmente estabelecer parcerias entre as partes interessadas e definir estratégias e medidas reguladoras para estimular a aplicação das tecnologias inovadoras desenvolvidas no projeto, abordando as falhas existentes ao nível do mercado e da governança.