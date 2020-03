A Altri e The Navigator Company oferecem Raio-X

A ALTRI e a The Navigator Company ofereceram ao Hospital Distrital da Figueira da Foz um equipamento de radiologia digital que vai possibilitar a realização de exames radiológicos junto dos doentes infectados, reduzindo-se assim o tempo de diagnóstico e o risco de infecção, elevado em doentes com Coronavírus.

Com o novo equipamento, que ficará disponível no imediato, o Hospital Distrital da Figueira da Foz deixa de deslocar pacientes infectados até ao serviço de radiologia, evitando contaminações que podem causar infecções, em particular em idosos. A nova solução vai também contribuir para a redução do número de pacientes e camas acumulados no departamento de radiologia, o qual, para além dos utentes diários, recebe ainda doentes da consulta externa, bem como, urgências que possam ocorrer.