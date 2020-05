A app que veio revolucionar as lavagens de viaturas.

Nos dias de hoje o tempo é cada vez mais precioso, o ritual de esperar 1h ou 1h30 para a sua viatura ser lavada nos centros comerciais ou centros de lavagem não faz sentido, isto quando existe essa disponibilidade por parte desses operadores. Assim a HeyWash vem dar resposta a uma necessidade premente do mercado, aliando ferramentas digitais para facilitar o acesso ao mesmo e sobretudo tornar possível a realização de um serviço importante para os consumidores como é a lavagem das suas viaturas.

Este conceito de uberização de lavagens, pretende revolucionar o sector de atividade, aumentando de forma exponencial o conforto dos seus utilizadores e contribuindo de forma objetiva para a preservação do meio ambiente através da economia de um dos recursos naturais mais importantes a nível mundial que é a água.

A HeyWash pretende numa fase posterior alargar a sua oferta aos serviços rápidos (verificação do nível de óleo, pressão dos pneus, estado dos limpa pára brisas etc), bem como o detalhe automóvel, ambos através de parcerias com empresas credenciadas e reconhecidas nestas áreas.