A Auditiv está de Parabéns!

A Auditiv , marca de Soluções Auditivas celebra o seu 7º aniversário no combate aos problemas auditivos e na importância do uso de aparelhos auditivos quando necessários.

Nasceu em 2015 com a premissa "Ouvir é viver melhor" e tem percorrido, desde então, todo o país de Norte a Sul em Unidades Móveis, incluino um autocarro personalizado, nas quais equipas especializadas com os melhores equipamentos de diagnóstico efetuam Avaliações Auditivas.

Celebra mais um aniversário de braço dado com o amigo Fernando Mendes , parceria que se mantém até hoje pela grande coerência que existe entre a personalidade e atitude do apresentador e os valores da marca.

Esta evidente preocupação com a Saúde, que está no ADN da Auditiv, reflete-se na melhoria de vida dos portugueses. Atualmente a Auditiv, já conta com centenas de municípios percorridos e diversas parcerias a que se junta para reforçar a importância do uso de aparelhos auditivos, procurando desta forma manter-se fiel ao que a caracteriza na sua identidade: a proximidade com o público.

Jason Walter, CEO da Auditiv, descreve a empresa como sendo "mais do que um conjunto de departamentos, uma família pronta a ajudar os portugueses".