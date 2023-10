A Brasileira do Chiado apresenta uma nova carta com inspiração outonal

O sol já lá vai, mas deixou um tom quente e nostálgico à mesa d’A Brasileira. O Chef Nuno Carreira renovou a carta, mantendo os clássicos como o Bife com molho à café – o prato que persiste há anos em homenagem ao poeta que tanto o apreciava e que ali continua a ocupar a esplanada - ou o tão português bacalhau assado.

Com receitas caseiras, aquelas que têm cara de almoço de família domingueiro e sob o signo da comida tradicional, o Chef foi em busca da indulgência e da cozinha de conforto, resgatando o prazer de saborear um bom prato do campo em pleno centro da cidade. Seja na esplanada ou no interior histórico d’A Brasileira, as bochechas de porco preto em vinho tinto, polenta e queijo da ilha fazem braço de ferro com a coxa de pato confitada acompanhada com Risotto e espargos. Qual dos dois escolher? Decisão difícil!

Mas as memórias afetivas gastronómicas que agora entram na carta não se ficam por aí. Do mar português que Fernando Pessoa eternizou na Mensagem, vale a pena experimentar o Polvo Vicentino, uma receita de Polvo à Lagareiro com batata-doce e um twist especial do Chef, ou o arroz de tamboril com gambas e amêijoas, porque a alma não é pequena e há sempre espaço para um clássico da cozinha nacional que sabe ainda melhor no ambiente urbano e fervilhante do Chiado.

Um raio de sol entra n’A Brasileira nos tons quentes de um Risotto de Abóbora com requeijão da Serra, indiferente aos dias mais frios e curtos. Uma festa para as papilas! É mais do que um aconchego do estômago; é um aconchego para a alma.

Para terminar a refeição, entram em cena o leite creme queimado na hora, o arroz-doce aprumado em linhas de canela Pessoanas e o Tiramisú que há muito deixou de ser uma sobremesa italiana para se tornar uma iguaria do mundo. Para acompanhar a bica? Uma rabanada com creme de queijo Serra da Estrela num contraste tão inesperado quanto perfeito, porque é certo que já cheira a Natal...

A Brasileira do Chiado

Aberto todos os dias das 8h às 24h

Rua Garrett, 120-122, 1200-205 Lisboa