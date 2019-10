A BUYIN.PT fez um acordo de exclusividade com a Super Bock China

A BUYIN.PT tem uma parceria de cooperação com DFTP – Tianjin Dongjiang Import Commodity Direct Service, graças a tal, empresas dos Países de língua portuguesa podem exportar produtos para a DFTP (Dongjiang – Free Trade Port) através da BuyinPorgual.pt, um e-marketplace B2B que pertence à BUYIN.PT.





Este acordo de exclusividade vai promover a cooperação entre a BUYIN.PT, a Super Bock e a DFTP (Tianjin), ajudando esta famosa marca de cerveja portuguesa, a entrar no mercado do Norte da China.





A Super Bock é uma marca de cerveja portuguesa detida pela empresa Super Bock Group. Lançada em 1927, ocupa uma posição de referência no mercado, estando entre as marcas de cerveja preferidas dos portugueses. É também a cerveja portuguesa mais vendida no Mundo.





O negócio da BUYIN.PT é desenvolver e lançar plataformas de marketplaces digitais B2B, e a sua missão é facilitar o comércio em qualquer lado. A BUYIN.PT fá-lo dando aos vendedores as ferramentas necessárias para alcançar uma audiência global para os seus produtos e serviços, e ajudando-os a encontrar compradores e fornecedores rápido e eficientemente.





A DFTP é a maior e mais aberta zona de comércio na China. O porto de Tianjin estabeleceu relações de comércio com mais de 500 portos em mais de 180 países e regiões pelo mundo. Abriu 120 rotas de contentores. Em 2016, mais de 1000 novas empresas especializadas em Comércio internacional e liquidação, registaram-se na DFTP. Até ao momento, 30 centros de vendas diretas de comodidades importadas foram autorizados a estabelecer-se pelo país, com acesso a uma base de 500 milhões de consumidores.