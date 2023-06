A chanceplus alerta para o uso responsável do crédito pessoal

O cenário de otimismo para alguns setores da economia do país, bem como a relativa facilidade em contrair um crédito pessoal, desperta a necessidade de falar sobre o uso do crédito com responsabilidade.





Os indicadores são positivos e o otimismo com a economia tem, aos poucos, voltado a fazer parte da rotina de muitos portugueses. Tanto é verdade que uma pesquisa recente do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) mostra perspetivas de evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias.





O cenário promissor e a facilidade na concessão do crédito, que em alguns casos pode ser contratado até mesmo pela aplicação do banco, desperta a necessidade de falar sobre o uso do crédito com responsabilidade.





Muitas pessoas recorrem ao crédito pessoal como uma solução para suas dificuldades financeiras. Mas é bom ter em conta que este compromisso precisa de ser assumido com planeamento para não se tornar num problema a mais no fim do mês, impactando nas finanças pessoais.





Aumento na concessão do crédito





Dados do Banco de Portugal mostram que a concessão de crédito a particulares atingiu, em 2022, o maior valor dos últimos anos, com um total de 25,4 mil milhões de euros emprestados às pessoas singulares. Já em 2023, esse valor teve uma redução significativa, chegando a 17,8 mil milhões de euros emprestados no período de janeiro a fevereiro. Ainda assim, o montante já representa um aumento de 22% em relação ao mesmo período do referido ano.





Manuel Marçal, CEO e fundador da chanceplus, empresa intermediária de crédito, destaca que "as compras no cartão de crédito e o acesso ao crédito pessoal podem dar a impressão de conforto financeiro. Entretanto, é fulcral usá-los com cautela e responsabilidade". Ele complementa que "ter o apoio de um profissional especializado é um passo importante para contrair um crédito com responsabilidade".





O empresário conta que os analistas de crédito da equipa da chanceplus oferecem uma consultoria gratuita aos clientes, pesquisando as melhores taxas e não só: "Ajudamos a avaliar o orçamento familiar para adaptar os contratos às necessidades e condições de cada pessoa e/ou do seu agregado familiar".





O CEO alerta para a importância de se ter um planeamento financeiro pormenorizado antes de contrair um crédito pessoal. É preciso de avaliar a capacidade de pagamento, estabelecer um plano de pagamento e monitorizar de perto as finanças pessoais. Neste âmbito, procurar a orientação de uma empresa especializada pode ser de grande valia para evitar cair na tentação do crédito fácil e assumir um compromisso com consciência e a certeza de ter um contrato à medida para cada situação.





