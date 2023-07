A chanceplus anuncia patrocínio ao Vitória Sport Clube para a época 23/24

A época 2023/24 do futebol arrancou no passado final de semana, com o anúncio dos planteis e parcerias por euqipas de todo o país. Um dos principais clubes do futebol português, o Vitória Sport Clube promovou uma linda festa no dia 20 de julho, para a apresentação do novo plantel e do novo equipamento da equipa para essa época.



Uma das novidades do clube é o patrocínio que vai receber da chanceplus, empresa intermediária de crédito de Vila Nova de Famalicão. Situada no norte do país e orientada com os valores semelhantes aos do Vitória para a construção dum futuro mais justo e igualitário, a chanceplus firmou contrato com o clube e já figura nas camisolas dos atletas do futebol desde as categorias de base até a equipa principal.



Já é sabido o quanto a chanceplus é uma empresa que se envolve com as causas locais, apoia os sonhos e incentiva as conquistas. Isso se estende também ao desporto, onde a empresa faz questão de investir nas mais variadas modalidades. Atualmente, a chanceplus também apoia equipas do ciclismo português, estando inclusive no naming da estrutura feminina GlassDrive/Chanceplus/Anicolor. Além disso, ainda apoia o campeão nas motas d’água Lino Araújo.



Voltando à nova época do futebol, a chanceplus acredita na força dessa parceria com o Vitória Sport Clube e vibra com a garra dos jogadores e o dinamismo de toda a claque. A empresa faz os votos de um excelente desempenho a toda as equipas do clube. Para acompanhar as atualizações do Vitória SC e a preparação dos jogadores a cada jornada, pode seguir o clube nas redes sociais.



Para mais informações sobre a chanceplus e as suas soluções financeiras, pode contactar a equipa de atendimento pelo telefone 252 954 555 (rede fixa nacional) ou pelo site www.chanceplus.pt

