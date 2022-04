A Chanceplus comemorou 16 anos em grande

No passado dia 20 de abril, a Chanceplus comemorou 16 anos. A comemoração contou com a participação de todos os colaboradores da empresa e com a visita da equipa de ciclismo da Glassdrive, da qual a Chanceplus é patrocinadora.





As comemorações começaram ao início da tarde, na sede da Chanceplus, em Gondifelos, com a bênção por parte do Pe. Vítor, pároco da freguesia. Logo após esta graça, o CEO da Chanceplus, Manuel Marçal, fez um breve discurso de incentivo e de valorização para com toda a equipa, renovando votos de contínuos sucessos para todos e para a empresa.





A festa contou ainda com a presença de alguns membros da equipa de ciclismo da Glassdrive, da qual a chanceplus é patrocinadora oficial. Os ciclistas quiseram prestar homenagem à Chanceplus e, por isso, não quiseram deixar de vir para parabenizar toda a equipa pelo trabalho, empenho e dedicação diários.





No final, cantaram-se os parabéns à Chanceplus e fez-se um brinde de comemoração, desejando que a empresa continue a crescer cada vez mais e a somar cada vez mais sucessos e conquistas.





Que a Chanceplus conte mais 16 anos, no mínimo!