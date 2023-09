A chanceplus está entre as “TOP 5% MELHORES PME PORTUGAL” pelo terceiro ano seguido

A empresa de intermediação de crédito, sediada em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão, contribui para dinamizar a economia do concelho e das zonas vizinhas





A chanceplus, empresa de intermediação de crédito, acaba de receber a certificação "TOP 5% MELHORES PME PORTUGAL", conferido pela renomada instituição Scoring. Com mais de 17 anos de atuação em todo o território nacional, esta é a terceira vez consecutiva que a empresa é designada com o certificado.





A certificação é decorrente de uma classificação económico-financeira realizada pela entidade, que determina quais empresas se encontram no grupo restrito das melhores 5% do país em termos de desempenho e solidez financeira.

Para designar o selo "TOP 5%", a Scoring utiliza rácios que avaliam os dois objetivos centrais das empresas:

Maximizar resultados a partir das vendas e recursos disponíveis; Assegurar solidez financeira no curto, médio e longo prazo.



Estes dois pontos de análise, baseados na economia real das empresas, reforçam o rigor e a isenção da distinção, já que os dados são avaliados com base nas contas anuais (IES 2022) e são analisados os principais rácios económico-financeiros

Assim, ficou certificado que, assim como ocorreu em 2020 e 2021, em 2022 a chanceplus cumpriu os requisitos de acesso e apresentou, de acordo com o método ScorePME, um Índice de Desempenho e Solidez Financeira (IDS) "Excelente", evidenciando uma Sustentabilidade Financeira acessível apenas a 5% das PME nacionais.

Para o CEO e fundador da empresa, Manuel Marçal, este é mais um fruto do trabalho de anos, sempre dedicados à correção, seriedade e prestação de serviços de excelência por parte de toda a equipa da chanceplus. Empenhada em proporcionar as melhores condições para os clientes e para os colaboradores, os profissionais da empresa estão em constante atualização e, assim como o CEO, estão sempre atentos às tendências do mercado e às novas tecnologias.