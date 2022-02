A chanceplus na 48.ª edição da Volta ao Algarve de Ciclismo

A chanceplus esteve presente, no passado fim de semana, na apresentação oficial da Equipa Profissional de Ciclismo Glassdrive / Q8 / Anicolor, enquanto patrocinador oficial desta equipa maravilha.





A apresentação da equipa teve lugar no Centro de Artes de Águeda, perante um auditório onde estiveram presentes patrocinadores, parceiros, entidades e fãs, que vieram conhecer e aplaudir a estrutura do Clube Desportivo Fullracing, com sede em Águeda.





Em palco estiveram os 10 corredores, toda a equipa técnica e staff, numa cerimónia, na qual foi dado a conhecer o calendário para 2022, onde se destacam provas além-fronteiras em países como Espanha, Eslováquia e Croácia.





Os 10 corredores que vão estar na estrada durante a época, foram os protagonistas. Rafael Reis, Luís Mendonça, António Carvalho, Mauricio Moreira (uruguaio), Frederico Figueiredo, Javier Moreno (espanhol), Afonso Eulálio, Pedro Silva, Fábio Costa e Héctor Sáez (espanhol) compõem esta equipa de campeões.





No fecho da sessão, o Clube Desportivo Fullracing homenageou figuras sempre ligadas ao ciclismo durante décadas.





Após esta apresentação, fica o sentimento de que esta vai ser, sem dúvida, uma época memorável e que a chanceplus estará cá para ajudar esta equipa de campeões a alcançar o pódio.





Toca a pedalar equipa maravilha!