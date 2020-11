A compra de casa não tem que ser adiada

Se as limitações à mobilidade são uma realidade a que todos os Portugueses já se habituaram, também o crédito habitação tem de se adaptar aos condicionantes impostos pela pandemia. É neste contexto que a UCI, especialista em soluções de crédito habitação, reforça as suas vantagens e introduz o crédito habitação à distância, permitindo que os Portugueses obtenham o financiamento de que precisam para comprar casa, sem a necessidade de deslocações.





Tirando o melhor partido da tecnologia e da simplificação de procedimentos, o objetivo é garantir que os clientes se sintam em segurança durante todo o processo, sem correrem riscos de saúde desnecessários. "Em poucos meses já se conseguiram bons avanços e é graças a esses avanços que podemos dizer que o crédito habitação à distância já é uma realidade na UCI, uma vantagem que já oferecíamos a alguns clientes, mas que foi agora reforçada com novas ferramentas", refere Pedro Megre, Diretor-Geral da UCI Portugal, que acrescenta ainda que "agilizar o processo de crédito habitação poderá ser uma mais valia para quem tem de avançar rapidamente para não perder o negócio".





Tornou-se também evidente que é cada vez mais importante disponibilizar diferentes canais de comunicação, diferentes formas de contacto e diferentes formas de estar com os clientes, além da tradicional. "Em alternativa às reuniões presenciais há emails, telemóvel, whatsapp e ferramentas para reunir à distância que são cada vez mais instrumentos de trabalho e que permitem que o processo de crédito habitação avance". Assim "encurta-se a distância e a proximidade com os clientes é real", afirma o Diretor-Geral da UCI Portugal.





As soluções da UCI permitem total liberdade aos seus clientes, já que os dispensa da obrigação de abrirem uma nova conta bancária, de fazerem domiciliação de ordenado ou de pagamentos ou até de terem um cartão associado, que são requisitos na generalidade das instituições bancárias. Mas é também ao simplificar o processo de decisão e de análise das operações de crédito habitação que a UCI se distancia de outras entidades. Com foco na experiência dos clientes, "a UCI tem à disposição um processo digital de verificação de identidade e a assinatura digital de documentação que permite iniciar o processo de crédito habitação e conhecer a viabilidade do pedido à distância." reforça Pedro Megre, Diretor-Geral da UCI Portugal. É no simulador de crédito habitação , disponível nas plataformas digitais UCI, que os interessados poderão começar o seu pedido, e posteriormente calcular um cenário de crédito, o montante de empréstimo e a prestação mais adequada ao seu caso. Um espaço pensado para quem privilegia os processos 100% digitais, mas que ao mesmo tempo valoriza um serviço personalizado.Mas é também ao simplificar o processo de decisão e de análise das operações de crédito habitação que a UCI se distancia de outras entidades. Com foco na experiência dos clientes, "

Com a possibilidade de recorrer ao crédito habitação à distância, uma das mais-valias é poder obter uma pré-aprovação do crédito habitação sem sair de casa, ficando assim a conhecer o montante de financiamento que se pode obter e adequar a procura de casa a esse valor. "Agilizar o acesso ao crédito habitação antes de escolher a casa é uma forma de avançar com o processo e ganhar tempo, sobretudo nos momentos em que a disponibilidade para visitar imóveis é menor", refere Pedro Megre, acrescentando que "ter uma pré-aprovação do crédito habitação permite dizer imediatamente sim à oportunidade certa, desde que se enquadre nas condições definidas, o que de outra forma poderia implicar mais tempo e a perda dessa oportunidade." conclui o Diretor-Geral da UCI Portugal.

