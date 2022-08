A Maior Feira de Decoração do país realiza-se de 6 a 9 de Outubro na FIL

O Evento onde vai encontrar as propostas mais inovadoras e mais criativas que procura

para decoração da sua casa"

De 6 a 9 de Outubro realiza-se na FIL, a 45ª edição da INTERCASA - Living & Design que este ano é dedicada ao tema da Sustentabilidade.

Com os olhos postos num estilo de vida mais responsável e de mãos dadas com o meio ambiente, o evento quer aproximar-se de um novo público, garantindo o seu posicionamento como o grande Marketplace que em 4 dias apresenta o que de melhor se faz no sector da Decoração.

Economia circular, arquitectura sustentável, utilização de materiais ecológicos e recicláveis, domótica e gestão energética e iluminação eficiente, são alguns dos conceitos que irão ser abordados na edição deste ano.

Nesta edição serão apresentadas as últimas tendências de mobiliário de interior e exterior, design de produto, iluminação, têxteis ou complementos de decoração, incluindo a grande novidade desta edição: uma área dedicada ao Design de Produto segmento Casa – o LxDesign.

O LxDesign será um espaço destacado da feira onde os visitantes poderão conhecer melhor o mercado nacional com destaque para os Designers com marcas existentes no mercado, os Designers de Produto, os Gabinetes de Arquitectura de Interiores, Agentes Criativos com participação individual ou colectivaou Startup’s.

Igualmente em destaque vai estar a CASA IDEAL 2022 - um projecto que recria uma Casa em tamanho real. É um ESPAÇO PREMIUM que reúne conceituados Designers de Interiores e Arquitectos com o objectivo de criar espaços de sonho para os milhares de visitantes que não perdem ano após ano as novidades e propostas de decoração da equipa de profissionais.

