A Mega Feira AutoUsados está de volta!

Nos dias 12 a 22 de outubro chega a tão esperada Mega Feira de AutoUsado em Corroios. Promete ser um evento único com preços e oportunidades irresistíveis tanto em veículos semi-novos como usados.

A Mega Feira de AutoUsados, contará com um reforço de stock de mais de 200 viaturas multimarca. Durante as duas semanas do evento Mega Feira consegue encontrar, viaturas de todos os segmentos, desde citadinos a SUV’s, com oportunidades únicas. Além dos preços bombasticos, a Mega Feira oferece a possibilidade de entrega para todo o país e aceita o seu carro como retoma!

Este evento é uma oportunidade única de encontrar o veículo ideal para si, a preços acessíveis e com condições únicas. Não perca a Mega Feira de AutoUsados! Esperamos por si de 12 a 22 de Outubro na AutoUsados de Corroios.