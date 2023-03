A MEUOPTICO® abre a primeira flagship store em Portugal

A MEUOPTICO® inserido no Grupo MONOPTICIEN Paris, inaugurou a sua primeira "flafship store", no parrado dia e de Dezembro de 2022, em plena zona nobre de Lisboa, na Avenida da República.

Com cerca de 600 metros quadrados, o novo espaço dedicará cerca de 150 para uso comercial, com zonas temáticas de exposição, onde podemos encontrar uma zona de exposição de óculos de sol, uma zona de Net Price e também uma zona de exposição das marcas premium, sendo que no restante espaço existe uma sala de convenções e formação para o Grupo, gabinetes de serviço de atenção a clientes, administração e armazém.

A loja "flagship" MEUOPTICO® na Avenida da República, aporta todos os serviços "normais" atualmente em Óticas, como consultas diárias de Optometria, Contactologia e terapia visual, bem como serviços Express de entrega Óculos em 3 Horas mesmo para lentes de fabricação e multifocais da mais avançada tecnologia em parceria com os melhores laboratórios.

A MEUOPTICO® aporta uma inovação ao mercado relacionada com o nomeado PSOVIT (Plano de Saúde Ocular Vitalício), que se traduz numa subscrição mensal que permitirá ao cliente ter os seus óculos ou lentes de contacto a cada 6, 12 ou 24 meses, sem ter de voltar a comprar óculos, estando incluído um seguro total dos óculos pelos mesmo período.

O Grupo MONOPTICIEN Paris, começa a operar em Portugal em 2018, porem sofreu um atraso significativo à sua evolução e implementação em virtude da pandemia covid, contudo em 2022, a marca foi relançada com a entrada de Jorge de Melo como diretor geral em Portugal, profissional com mais de 25 anos de experiência no setor, e opera atualmente com a marca MEUOPTICO®