A Natura traz-lhe os melhores descontos para um verão confortável e com estilo

Com as férias e o Verão a chamarem por si, a Natura apresenta descontos até 50%. A partir de 20 de junho, aproveite para atualizar o guarda-roupa e para escolher aquelas peças irresistíveis que já tinha em mente e divirta-se com os melhores looks para dias festivos e confortáveis.





Desde vestidos longos, macacões com pormenores delicados a saias-calça conjugadas com blusas leves, as opções são variadas e não faltarão acessórios para complementar os melhores looks, sejam para as férias ou para o dia-a-dia. Não perca, na loja do Urso, os melhores descontos nos melhores artigos!





Sobre a NATURA

A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.

A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 54 lojas no pais.

A Natura comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários artigos de decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito próprios, remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus artigos.

A Natura é uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos mas também pelos seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da Natura é a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a Natura coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que nos últimos 23 anos atribuíram mais de 1.4 milhões de euros a 55 projetos pelo mundo fora.





LOJAS NATURA

Em Portugal existem 54 lojas Natura. Encontre a que está mais perto de si.