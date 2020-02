A Nauticampo está de regresso: de 12 a 16 de Fevereiro, na FIL!

A Nauticampo é o evento mais antigo e emblemático organizado pela FIL. A história deste evento fica marcada por ter sido o primeiro evento a inaugurar a nova FIL, no Parque das Nações, em março de 1998. Este ano, a Nauticampo celebra a sua 51ª edição, com as atrações que já lhe são características - náutica de recreio, aventura, campismo, caravanismo e piscinas – e a introdução de novos sectores, com a participação de destinos e empresas/entidades promotoras de todo o tipo de atividades ao ar livre.

Mais de 200 expositores irão proporcionar uma vasta exposição de barcos, caravanas, motos de água, piscinas, material e equipamento de aventura, campismo e pesca, mas a Nauticampo proporciona também uma área de experiências: o "Outdoor Aventura Village", uma zona dedicada à promoção e dinamização de atividades ao ar livre para toda a família, como canoagem, passeios de barco e bicicleta, caminhadas, mergulho, etc. Uma panóplia de propostas de lazer, mais e menos radicais, para toda a família.

A Nauticampo recebe, anualmente, milhares de visitantes apaixonados pela náutica e pelo caravanismo, mas também, e cada vez mais, adeptos das atividades e desportos de aventura. O evento abre ao público de 12 a 16 de fevereiro, nos seguintes horários: 12 a 14 de fevereiro, das 14h00 às 22h00, 15 de fevereiro, das 10h00 às 22h00 e dia 16, das 10h00 às 20h00.





O bilhete individual tem o valor de 10€, 8€ se adquirido online. Há desconto para crianças dos 11 aos 15 anos e para maiores de 65 anos: nestes casos, só pagam 5€. Crianças com menos de 10 anos não pagam bilhete.