A nova febre chamada Bachata

A bachata é um estilo de dança apaixonante originário da República Dominicana, que tem conquistado corações pelo mundo fora com a sua melodia romântica e movimentos envolventes.





Provavelmente, já ouviu falar neste nome nos últimos tempos, na rádio, na televisão, ou pode até ter visto algumas pessoas a dançar algo que não sabia bem que estilo era!





Pois bem, a bachata é um estilo de dança acessível e adequado para pessoas de todas as idades e habilidades! O seu ritmo e a sua energia fazem com que seja, hoje, a escolha mais popular tanto para os amantes da dança quanto para os iniciantes curiosos.





Apesar da sua origem, foi influenciada por vários fatores e, quando chega à Europa, transformou-se tanto a nível musical, quanto na sua forma de dançar. Tal como em outros casos, foram essas mudanças que impulsionaram o estilo por todo o mundo. Existem, hoje em dia, 3 vertentes diferentes deste estilo:





Bachata Dominicana: também chamada de Bachata tradicional, é um estilo de dança que tenta manter a sua tradição e raiz, com base em som cubano, bolero, merengue e cha cha cha;





Bachata Moderna: desenvolveu-se com a saída dos dominicanos para os EUA, recebendo a influência de outros estilos de dança, principalmente a salsa;





Bachata Sensual: com bastante movimento de cabeça, cintura e tronco, a Bachata Sensual foi popularizada em Espanha. Nesta vertente, há muita influência do zouk.





Atualmente, a música mais ouvida junta elementos tradicionais assim como outros estilos (Pop, R&B e Hip-Hop). Alguns dos cantores mais conhecidos e representativos da fusão são: Aventura, Romeo Santos, Prince Royce, Dani J, entre outros. As músicas destes artistas inspiraram a "bachata sensual", que é o estilo de dança bachateiro mais dançado na Europa.





Se queres aprender mais sobre a Bachata procura pela UDance School, a nova escola de dança em Lisboa onde podes aprender desde, as bases, tudo o que precisas sobre este estilo de dança que está a fazer furor em Portugal.



Com uma abordagem pedagógica única, a UDance proporcionará uma experiência que vais querer repetir!





