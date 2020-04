A partir do dia 1 de Abril assista transmissão de "Música no Coração", de Filipe La Féria,

"Música no Coração" conta a história da noviça Maria que, perante a dificuldade em integrar-se na vida religiosa, é encaminhada pela madre superiora para trabalhar como percetora de sete crianças indisciplinadas em casa do viúvo Georg von Trapp, oficial da marinha.

Ganhando a empatia das crianças, que consegue conquistar através da música, Maria conquistará também o coração do austero capitão. Este espetáculo de Filipe La Féria é uma adaptação do consagrado musical estreado na Broadway em 1959.

Mas as surpresas não ficam por aqui e no fim de semana iremos também transmitir "O Principezinho", Sábado e Domingo às 15h00.

"O Principezinho" é uma obra de arte aparentemente simples mas apenas aparentemente. É profunda e contém todo o pensamento, a sensibilidade e a filosofia de Saint-Exupéry. Apresenta personagens plenas de simbolismos: o Rei, o Homem de Negócios, a Raposa, a Flor, o Vaidoso Solitário, a Serpente entre outros.

O Principezinho vivia sozinho num pequeno planeta com três vulcões. No planeta havia também uma flor, uma formosa flor de grande beleza mas muito vaidosa. Foi a vaidade da rosa que fez entristecer o Principezinho e o levou a começar uma viagem que o trouxe à Terra onde encontrou diversas personagens a partir das quais conseguiu descobrir o segredo do que é realmente importante na vida.

"O Principezinho" é um conto muito belo e de deslumbrante poética que nos mostra uma profunda mudança de valores e nos ensina como nos equivocamos na avaliação do mundo e das pessoas que nos rodeiam e como esses julgamentos nos levam à solidão.

Numa versão musical Filipe La Féria criou um espetáculo belo e sensível aliando a poesia, o imaginário e as imagens de Saint-Exupéry na construção de atmosferas surpreendentes de magia e de sonho.



