A Phone House celebra o seu 20º aniversário em Portugal

No Grande Aniversário Phone House, a casa dos especialistas está em festa até 2 de julho.

Descontos até 320€ nas principais marcas de smartphones.





Destaque para o Samsung Galaxy S8, que no decorrer desta campanha custará 399,99€, mas também para os Huawei P30 e P30 Pro, com descontos de 100€

É uma daquelas verdades que ninguém questiona, 20 anos é muito tempo, longo período onde tanta coisa muda. As lojas de fotografias quase não existem, os clubes de vídeos desapareceram, os quiosques transformaram-se. Mas também assistimos a grandes inovações, em especial com a invenção dos smartphones.









Mas se há algo que se mantém ao longo destes anos, são os preços imbatíveis da Phone House. E nada como celebrar duas décadas em Portugal a oferecer as melhores prendas aos seus clientes. É esse o mote da nova campanha de aniversário que decorre até 2 de julho nas lojas físicas e na Loja Online em www.phonehouse.pt , com descontos nos melhores e mais recentes smartphones que chegam até aos 320€.

A celebração do vigésimo aniversário é sempre um momento importante. E no caso da Phone House, as grandes marcas não quiseram deixar de se associar à festa. A Huawei oferece fantásticas promoções nas suas gamas P30 e Mate 20, com descontos de 100€. Assim, e para quem quiser aproveitar as férias para tirar fotos do mundo, os recentíssimos Huawei P30 Pro e P30 estarão à venda até 2 de julho por, respetivamente, 899,99€ e 699,99€. Mas as prendas da gigante chinês não se ficam por aqui. Quem adquirir o Huawei Mate 20 Pro pode também levar para casa o Mate 20 Lite, os dois por 849,99€.

Também a Samsung disse presente. E em força. Ou não fosse da marca coreana a grande oferta desta campanha, com um desconto de 320€. Assim, quem adquirir o Samsung Galaxy S8 pagará, apenas, 399,99€.





Mas este não é o único Galaxy com descontos exclusivos Phone House. Destaque para os Galaxy A40, 269,99€, Galaxy A50, 369,99€, e Galaxy A70, 419,99€. E na compra de um destes três smartphones é oferecida uma capa traseira.





E para quem tem aquele smartphone topo de gama debaixo de olho há já algum tempo, mas cujo orçamento não lhe permite grandes excessos, a Phone House volta a apresentar uma das suas mais populares campanhas, a Phone House Selection Usados como Novos, com preços imbatíveis. E entre os grandes nomes do mercado, a Apple continua a associar-se, através do iPhone 7 32Gb, e por um preço que não ultrapassa os 309,90€.





Mas o aniversário da Phone House tem outros destaques, como preços bem mais quentes que as temperaturas registadas nas últimas semanas em Portugal. É o caso do Alcatel 3L, com um desconto de 50€, pelo que custa agora 119,99€. Também o Maxcom MS553 tem uma promoção Hot e encontra-se à venda por apenas 69,99€.





Para Pedro Brehm, Diretor Geral da Phone House em Portugal, "no nosso aniversário queremos celebrar o presente, um presente onde a Phone House, enquanto casa dos especialistas, diferencia-se pela excelência no atendimento e qualidade do nosso portfólio. Mas também queremos lembrar o passado, sem saudosismos, mas sempre com a sensação do dever cumprido. A Phone House entrou em Portugal há 20 anos como retalhista especializado em telecomunicações. Estas duas décadas de presença no nosso mercado parecem ter passado num instante, pelo que as próximas décadas estão já aí. E o futuro próximo marcará, no imediato, uma fase de Transformação, com aposta no crédito, numa loja online reformulada e com um novo conceito de renovação das lojas físicas, com ainda mais e melhor serviço, com mais tecnologia à disposição de quem nos visita, com crescentes preocupações ecológicas, para além do alargamento do portfólio à disposição daqueles que procuram os melhores smartphones, com as melhores condições. E tudo isto com a garantia da Phone House ser ainda mais especialista".