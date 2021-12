A prenda ideal para este Natal

Amor rima com humor e o melhor presente para oferecer este Natal é mesmo SOLRIR, um festival 100% nacional, que promete quatro noites hilariantes e bons momentos em família. A 15ª edição será entre os dias 29 e 30 de Dezembro, e 1 e 2 de Janeiro, no Palácio dos Congressos do Algarve, Guia, Albufeira.





Os lugares são marcados e os bilhetes já estão à venda na Worten, Fnac, Media Markt e www.blueticket.meo.pt. O preço diário varia entre os 15€ e os 19€. Há um pack individual para os quatro dias, entre os 56€ e os 72€.





Os humoristas são mesmo os melhores: Herman José, Nilton, Marco Horácio, Fernando Rocha, Ana Bola, Aldo Lima, Serafim e David Cristina.





No primeiro dia do espetáculo (29 de dezembro), o SOLRIR recebe David Cristina e Marco Horácio, que vai estrear "Rouxinol 2.0". A 30 de dezembro, sobem ao palco Ana Bola em "Variante Bola" e Aldo Lima.





Para começar 2022 em grande, as honras da noite de 1 de janeiro cabem a Serafim e Herman José em "One (Her)man Show". Já no último dia do festival, a 2 de janeiro, vão subir ao palco Fernando Rocha e Nilton, o embaixador do SOLRIR e único humorista a ter participado em todas as edições.





Está pronto para partilhar gargalhadas com quem mais gosta? Espalhe humor este Natal e prepare-se para uma viagem inesquecível a Albufeira, com SOLRIR.





Veja abaixo o programa completo do SOLRIR:





PROGRAMA

29 de dezembro, 21h30 | David Cristina e Marco Horácio em "Rouxinol 2.0"

30 de dezembro, 21h30 | Ana Bola em "Variante Bola" e Aldo Lima

1 janeiro, 21h30 | Herman José em "One (Her)man Show" e Serafim

2 janeiro, 21h30 | Nilton e Fernando Rocha





PREÇÁRIO

Bilhetes com lugares marcados à venda Worten, Fnac, Media Markt,

www.blueticket.meo.pt e, nos dias do festival, na bilheteira do Palácio de

Congressos, a partir das 16h00.

Bilhetes diários: 15€ balcão e 19€ plateia

Pack individual para os 4 dias: 56€ balcão e 72€ plateia