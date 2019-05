A Prevenção é sempre a melhor solução!

Pautada por um forte sentido de responsabilidade social, a MALO CLINIC acredita ser seu dever contribuir para a consciencialização das boas práticas a ter a nível de saúde oral e à importância que esta tem para a saúde em geral.





Sob o lema "A prevenção é a melhor solução", as equipas clínicas multidisciplinares da MALO CLINIC vão ilustrar de forma didática, divertida e muito apelativa os princípios de uma boa saúde oral a milhares de alunos em Portugal, alertando para as consequências que uma higiene oral pouco cuidada pode ter e ensinando as melhores práticas de prevenção e proteção.





Esta ação terá o seu fecho a 31 de Maio, estando a cerimónia de encerramento marcada para a Fundação Calouste Gulbenkian, com a presença da simpática mascote da MALO CLINIC, o MAKALO, que sempre faz as delícias de miúdos e graúdos.