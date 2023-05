A QUINTA VEM AO CENTRO COMERCIAL CONTINENTE VALONGO NO DIA DA CRIANÇA

"A Quinta vem ao Centro!" é o mote das celebrações do Dia da Criança no Centro Comercial Continente Valongo. A data assinala-se a 1 de junho, mas será celebrada no domingo dia 4 de junho, para que todos possam estar presentes. Em parceria com Centro Hípico de Valongo, será criada uma quinta pedagógica, na qual os mais novos terão a oportunidade contactar com cavalos, póneis, burros, coelhos, ovelhas, cabras e até porquinhos-da-índia. Os animais prometem "roubar" as atenções (e os corações) não só dos miúdos, mas também dos graúdos. Os animais de grande porte estarão na zona exterior do Centro Comercial Continente Valongo, onde serão criadas todas as condições para garantir os bem-estar de todos, e os mais pequenos no interior. Neste dia, as crianças poderão ainda, de forma gratuita, ter a sua primeira experiência de equitação. Este é um excelente motivo para as famílias assinalarem esta celebração de forma original e muito divertida. O Centro Comercial Continente Valongo continua a apostar em atividades para toda a comunidade e a criar momentos inesquecíveis para as famílias.