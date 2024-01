"O filme ABANDONADOS, realizado por Francisco Manso, após ter sido premiado no Montreal Independent Film Festival com o prémio Melhor Filme na categoria BEST HUMAN RIGHTS, na seleção de Outono/2023, e também em Berlim no Berlin Kiez Film Festival (11/2023) com o prémio Melhor Filme na categoria BEST HUMAN RIGHTS, recebeu novo prémio na Alemanha, agora no Mannheim Arts and Film Festival (11/2023). Venceu a categoria BEST HUMAN RIGHTS FILM.