Abertos três concursos PESSOAS 2030

Os Concursos PESSOAS-2023-17, PESSOAS-2023-18 estão abertos para apoiar Cursos Profissionais (CP) e Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF), com investimentos globais indicativos aprovados de 58,8 M€ e 2,4 M€, financiados em 85% pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+).





Podem candidatar-se as escolas públicas que promovam estes cursos. As candidaturas podem ser submetidas até 7 de fevereiro de 2024 às 18h. Salientamos que se espera para breve a abertura dos Avisos homólogos destinados às escolas profissionais privadas, que se encontra dependente da aprovação da metodologia de Custos simplificados junto das autoridades competentes. Este processo encontra-se ainda em curso, mas espera-se a sua rápida conclusão.

O Concurso PESSOAS-2023-19 vai apoiar a tipologia de operação "Vida Ativa Emprego Qualificado" que promove o desenvolvimento de percursos formativos modulares, baseados em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) ou em Unidades de Competência (UC), para desempregados. O investimento global indicativo aprovado é de 83,8 milhões de euros (M€), dos quais 71,2 M€ são investimento FSE.





Este concurso é exclusivo para o IEFP, I.P., enquanto organismo responsável pela concretização da política pública.

SOBRE OS CURSOS PROFISSIONAIS





Os Cursos Profissionais têm como destinatários os jovens que tenham concluído o 3.º ciclo do ensino básico, ou equivalente, que cumpram os requisitos de ingresso nos cursos profissionais de nível secundário.





Estes cursos representam um percurso formativo de dupla certificação que se tem revelado de especial importância na concretização da meta do abandono escolar precoce, que, no fim de 2022, se situava em 6%, uma diminuição de quase 13 pontos percentuais desde 2014.

Os formandos realizam a sua formação na escola e em contexto laboral, valorizando o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão e considerando as necessidades de competências do mercado de trabalho. Os Cursos Profissionais permitem aos formandos a obtenção de uma certificação profissional ao mesmo tempo que concluem o seu percurso formativo de nível secundário, podendo prosseguir estudos para o ensino superior, se assim o entenderem. Até 2029, o PESSOAS 2030 pretende apoiar cerca de 414 mil jovens em Cursos Profissionais.

SOBRE OS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS (CEF)





Os CEF de nível básico são destinados aos jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou que já abandonaram a escola, antes da conclusão da escolaridade obrigatória. Incluídos na oferta de cursos de dupla certificação, disponibilizam propostas adaptadas aos jovens que procuram um ensino com grande vertente prática, técnica e mais ligada ao mercado de trabalho, sem prejuízo da sua formação geral. O principal objetivo é a inclusão plena e bem-sucedida de todos os jovens no percurso escolar, contribuindo igualmente para a redução do abandono escolar precoce.





Até 2029, o Programa tem o objetivo de apoiar 75.000 participantes em ações de formação de base qualificante, que inclui os CEF e os Cursos de Educação e Formação de Adultos.

SOBRE A TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO "VIDA ATIVA EMPREGO QUALIFICADO"





"Vida Ativa emprego qualificado" promove uma oferta formativa para reforçar as medidas ativas de emprego para desempregados, em particular a qualificação profissional e potenciar um regresso sustentado ao mercado de trabalho. Fomenta o desenvolvimento de percursos modulares, de curta duração, que têm como referência o Catálogo Nacional de Qualificações e valorizam a formação prática em contexto de trabalho, que complemente os percursos de formação modular ou as competências anteriormente adquiridas pelos desempregados.





Até 2029, o PESSOAS 2030 quer apoiar 2.766.500 adultos participantes em Unidades Formativas de Curta Duração ou Unidades de Competências.