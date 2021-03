ABMG associa-se ao dia mundial da água

Os recursos hídricos do planeta enfrentam uma ameaça sem precedentes. Cerca de 2.2 mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável e 4.2 mil milhões vivem sem saneamento adequado. "Se não atuarmos com urgência, é espectável que os efeitos das mudanças climáticas façam aumentar estes números. Até 2050, entre 3.5 e 4.4 mil milhões de pessoas terão acesso limitado a água".





Estando todos nós advertidos para o facto de a água ser um recurso essencial à vida e também ao nosso bem-estar, a ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara alia-se à Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas e à Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental na iniciativa H2Off, com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da água. A campanha consiste em incitar toda a população a fechar a torneira às 22H00 no dia 22 de março, por uma hora.





A H2Off surge alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – Organização das Nações Unidas, nomeadamente os referentes à «garantia de água potável e saneamento para todos», «proteção do ambiente e procura da sustentabilidade nas cidades» e ao «combate às alterações climáticas».





É cada vez mais importante promover a consciencialização e adoção de novas práticas face ao recurso escasso e essencial que é a água.





A ABMG valoriza a água!





Neste sentido, a ABMG criada pelos municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure tem como objetivos assegurar o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais, aumentar a produção própria de água, aumentar a qualidade da água, assegurar a sustentabilidade ambiental e diminuir as perdas e a importação da água.





De forma a manter uma relação de proximidade com todos os utilizadores, a Entidade Gestora tem promovido vários conteúdos, através das respetivas plataformas digitais.