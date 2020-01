Ação de reflorestação no Pinhal de Leiria

No âmbito da associação francesa "Sauvons le Pinhal Real", e com o apoio da Fundação TOTAL e do ICNF, irá decorrer uma ação de reflorestação no Pinhal Real na Estrada Atlântica.Esta reflorestação precisa de ajuda para plantar 24 hectares – o equivalente a 30.000 pinheiros - durante os dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2020 entre as 9h e as 18h. "Sauvons le Pinhal Real" pretende requisitar voluntários para fazer desta ação um sucesso e ver o Pinhal Real reviver.«Vamos necessitar de 150 voluntários por dia. Agradeço desde já as vossas respostas para o evento "Ação de reflorestação no grupo FB "Sao Pedro de Moel" , pede Joana Conde, organizadora do evento. Acrescenta ainda: «Será necessário trazer umas luvas, uma pazinha, água e almoço. Obrigada a todos pela vossa ajuda, muito necessária para conseguir fazer reviver a nossa Catedral Verde e sussurante".