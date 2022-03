Ação de Solidariedade Auditiv - Juntos pela Ucrânia

A crise humanitária na Ucrânia que, até ao momento, já forçou milhões de pessoas a abandonar as suas casas e a tornarem-se refugiadas de guerra não tem deixado ninguém indiferente. A Ucrânia precisa da ajuda de todos nós. Com esta preocupação em mente, a Auditiv realizou, no dia 23 de abril, uma sessão de entrega dos materiais angariados resultantes da campanha solidária promovida pela marca que aconteceu na base logística da ASSBSI-EMERGENCY, Associação Humanitária de Busca e Salvamento Internacional, em Santa Iria de Azóia.

Através desta campanha solidária, que contou com o apoio de todos os parceiros Auditiv, foi doada uma ambulância, 30 colchões, 30 cobertores térmicos e 30 almofadas, para apoiar as vítimas do conflito na Ucrânia.