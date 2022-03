Adega Cantanhede distinguida

No âmbito dos Prémios Especiais atribuídos ao sector, a Adega de Cantanhede foi galardoada com o prémio "Melhor produtor de Espumantes", um reconhecimento da forte aposta com que a Adega tem cunhado o seu investimento nesta categoria.

Na mesma cerimónia o vinho Marquês de Marialva Garrafeira 2001 Edição Especial 65 Anos, integrado no TOP 30 de 2021, e o espumante Marquês de Marialva Cuvée Primitivo 2014 receberam o Prémio Excelência.

A Adega de Cantanhede foi a primeira adega cooperativa de Portugal a produzir espumantes pelo Método Clássico, há mais de 30 anos. Hoje o seu portefólio nesta categoria integra um conjunto eclético capaz de responder a um público vasto e a vários mercados. Este caminho conta, desde 2011, com o inquestionável contributo da experiência do seu Enólogo, Osvaldo Amado, um reconhecido especialista em espumantes, particularmente na região da Bairrada.

Ciente de uma apetência crescente dos consumidores pela categoria e visando fazer chegar a Bairrada a um público cada vez mais vasto e intergeracional, promoveu recentemente o re-branding de parte do seu portfólio de espumantes da marca Marquês de Marialva, que se apresentam agora com uma imagem mais jovial, onde as cores mais vibrantes almejam ser o reflexo de espumantes, também eles, jovens, vibrantes e apelativos, que serão o complemento ideal para momentos de lazer ou a companhia à mesa, das tentadoras iguarias da rica gastronomia nacional, tornando cada um desses momentos um festim para os sentidos.

A Adega de Cantanhede confirma assim, e uma vez mais, a relevância e responsabilidade que assume na Bairrada, contribuindo ativamente, e de forma integrada, na estratégia de promoção e afirmação da região como líder na produção de espumantes pelo Método Clássico, na qual esta Adega se continuará a empenhar com o alento renovado que este prémio lhe proporciona.