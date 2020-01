Adega Coop. Favaios

Nesta extraordinária e emblemática viagem o Navio Sagres irá ser um dos embaixadores dos vinhos da Adega de Favaios, são 12 mil Favaitos que vão estar presentes e distribuídos ao longo desta viagem, com especial destaque em Tóquio nos jogos olímpicos, em Dili no dia de Portugal e em Punta Arenas na comemoração da descoberta de Estreito de Magalhaes.





A 5 de Janeiro o Navio Escola Sagres larga de Lisboa para 371 dias de viagem, 22 portos visitados em 19 países, será casa de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, comemora do dia de Portugal em Dili e em Punta Arenas no Chile a cerimonia do Descoberta do Estreito de Magalhaes, englobado nas Comemorações do V Centenário da Circum Navegação de Fernão de Magalhaes.





A adega de Favaios, colocou no Navio todo o seu portfolio de vinhos, moscatéis, portos e espumantes, de forma a serem degustados em todos os portos , oferecidos e divulgados a todos os que visitam o Navio, a pensar não só na grande comunidade portuguesa, quer em todos os que vão ter contacto com um dos maiores e mais emblemáticos embaixadores de Portugal- o Navio Sagres.





Parceira do Navio desde 2017, tendo elaborado o Moscatel para as comemorações dos 80 anos do Navio, colocado 2 pipas na anterior viagem, desta vez decidimos que temos que deixar pelo mundo um símbolo de Portugal, e claro a escolha só podia ser o Favaito, até porque a historia da Adega de Favaios e do Moscatel Favaito é uma historia de descoberta, uma historia de " Destemidos" e é essa historia que vamos deixar nos 19 países que o Navio Sagres vai visitar.