Adega de Palmela acaba de lançar nova gama com dois vinhos Colheita Selecionada

A Adega de Palmela lança a nova gama, Colheita Selecionada, pensada para ser o expoente máximo dos vinhos da Região, representada no novo rótulo com a imagem emblemática do Castelo de Palmela com dois vinhos: branco e tinto.





Produzido a partir de castas Verdelho, Arinto, Chardonnay, Antão Vaz e Viosinho, o Adega de Palmela Vinho Branco Palmela D.O.C. Colheita Selecionada, apresenta um perfil elegante e na prova destaca-se pela sua harmonia um perfil frutado bastante intenso, com notas de frutos tropicais e maças verdes, aliado ao sabor fresco e uma acidez bem estruturada. O novo vinho produzido pela marca vinícola é ideal para acompanhar com todos os pratos de peixe, marisco ou saladas.





Representando muito bem a sua origem, o Adega de Palmela Vinho Tinto Palmela D.O.C. Colheita Selecionada, é produzido a partir de castas Castelão, Syrah, Touriga Nacional e Petit Verdot. Com cor rubi e reflexos violáceos, apresenta um aroma frutado e complexo onde sobressaem notas tostadas e baunilha. O novo vinho presenta um paladar aveludado com taninos presentes e bem incorporados, terminando com um final de boca persistente.









Cada garrafa do novo vinho tem o valor de 4,99€ e está disponível na loja online da Adega de Palmela

Este lançamento reflete a originalidade da Adega de Palmela, que se preocupa em aliar a tradição vinícola da marca e a inovação da contemporaneidade há mais de 65 anos a preços acessíveis.

Fundada em 1955 com a designação de Adega Cooperativa da Região do Moscatel de Setúbal, iniciou a sua atividade em 1958. A Adega Cooperativa de Palmela é um dos principais polos de desenvolvimento do Concelho que é marcadamente agrícola e onde a vinha e o vinho têm por razões históricas um peso bastante grande. A principal zona vitícola situa-se na planície arenosa que constitui grande parte do Concelho de Palmela. A Adega Cooperativa de Palmela iniciou a sua atividade com 50 associados e com uma produção que não excedia os 1,5 milhões de litros. Nos dias de hoje a produção ultrapassa os 8 milhões de litros, e a Adega dispõe de capacidade para atingir os 10 milhões, sendo 70% Vinho Tinto, 25% Vinho Branco e 5% Moscatel de Setúbal. Tem atualmente 300 associados que possuem uma área combinada de 1000 hectares. Uma parte substancial da sua produção é engarrafada através de 5 linhas automáticas com capacidade para 10.000 garrafas/hora. A Adega Cooperativa de Palmela tem vindo ao longo dos anos a atualizar a sua tecnologia, quer de fabrico quer de engarrafamento e hoje é uma unidade certificada (ISO 9001-2000) desde junho de 2003 com a dedicação e esforço dos seus 40 funcionários. No ano de 2020 obteve certificação IFS Food (International Featured Standards), um referencial de qualidade e segurança alimentar desenvolvido por grandes grupos comerciais com o objetivo de melhorar procedimentos em benéfico do cliente e acrescentar valor ao produto final. Produz as marcas Vale dos Barris (vinho regional Península de Setúbal branco, tinto e rosé, Premium Reserva tinto), Adega de Palmela (DOC Palmela branco e tinto, Premium Reserva branco e tinto, Grande Reserva tinto, DOC Setúbal vinho Generoso Moscatel e Superior), Palma (vinho regional Península de Setúbal branco e tinto), Villa Palma (DOC Palmela branco, tinto e rosé, Reserva branco e tinto, Aguardente Vínica Velha), Vale de Touros (DOC Palmela tinto Vinhas Velhas Reserva), Pedras Negras (vinho de mesa branco e tinto, vinho licoroso Abafado e Aguardente bagaceira envelhecida), Amus (Aguardente Bagaceira de Moscatel), entre outras marcas exclusivas e próprias no mercado nacional e internacional.