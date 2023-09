ADEGA DE PALMELA PROMOVE REGIÃO VITIVINÍCOLA NUM DIA DEDICADO À VINDIMA

A Adega de Palmela reuniu várias figuras públicas e críticos de vinhos num dia em que se assinalou a época das vindimas com "Um dia de Vindima na Adega de Palmela", programa com visitas, provas e degustações. Wilson Honrado e a crítica Ilona Akulova foram algumas das caras conhecidas que participaram.





A iniciativa serviu também para o lançamento do novo Programa de ENOTURISMO 2023, aberto ao público todas as quartas-feiras durante o mês de setembro, este ano com uma parceria para o alojamento na RM GUEST HOUSE em Setúbal para clientes particulares.





Composta por mais de 300 associados da região, a ADEGA DE PALMELA aproveitou para mostrar a nova imagem e os mais recentes produtos do seu portfolio, com destaque para a nova imagem da gama Vale de Barris, o novo VALE DE TOUROS Reserva Branco de Chardonny e Arinto e ainda os dois Moscatéis de Setúbal, com destaque para os 10 anos entre os melhores 10 moscatéis do mundo e a famosa aguardente segredo VILLA PALMA, descoberta sem fórmula e impossível de reproduzir.





O Enólogo e Sócio-Gerente Luís Silva veio ao encontro do Grupo, lembrando a história da vindima na região, o passado e o presente do processo hoje com recurso à tecnologia e todos os pormenores e diferenças das castas de uvas mais típicas na região. No caso concreto ontem foi Syrah. Para o mesmo "O enoturismo é a nossa forma de promover a qualidade e dar a mostrar a nossa forma de ser e trabalhar na Adega de Palmela".





Os três momentos altos foram a apanha do cacho, a degustação da baga e grainha ao natural e a experiência da pisa a pé da uva, seguida do almoço tradicional na Cave das Barricas, com propostas surpreendentes gastronómicas e pratos, muito apreciados.





Para a Diretora Comercial da ADEGA DE PALMELA, Susana Madeiras, "abrir as portas da Adega aos clientes, para verem o que é a paixão pelo vinho e pela vinha, percebendo cada etapa da produção do vinho que lhes chega à mesa é cada vez mais marcante para a valorização do produto e da marca".





Da mesma forma, Teresa Grilo, responsável pelo enoturismo e apaixonada pela Adega e pela profissão, salienta que "os vinhos da adega de palmela são vinhos cheios de história, queremos contribuir para enriquecer a vida de cada um que nos visita". É a anfitriã dos eventos e conduz de forma poética e romântica a experiência de cada grupo na Adega de Palmela.