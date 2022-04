Adega de Pegões distinguida em Inglaterra e na China

O Vinho Adega de Pegões Touriga Nacional foi distinguido no concurso London Wine Competition como o Melhor Vinho do Ano em Inglaterra pelo valor – "Best Wine of the year By Value", enquanto o vinho Adega de Pegões Colheita Selecionada Branco ganhou o Melhor Vinho de Portugal no China Wine and Spirits Awards – Best Value.





Além destas distinções a Adega de Pegões ganhou ainda mais 5 Medalhas de Ouro e 3 de Prata no London Wine Competition, com destaque para as marcas Sobreiro de Pegões Premium, Encostas da Arrábida Reserva ou Adega de Pegões Moscatel de Setúbal.





Na China por sua vez, além da distinção acima referida ganhou ainda mais 5 Duplas Medalhas de Ouro, 12 medalhas de Ouro, 4 medalhas de Prata e uma de Bronze, destacando-se aqui os vinhos Rovisco Pais Premium, Alto Pina Reserva e Vinhas de Pegões.

Este ano de 2022 é o melhor ano de sempre para a Adega de Pegões, com um total de 78 prémios nos seus vinhos, sendo 13 de Grande Ouro ou troféus , 42 de Ouro , 22 de Prata e uma de Bronze , o que bem espelha a sua grande qualidade.