ADICIONE AO SEU LOOK UM TOQUE DE SOFISTICAÇÃO

Esta estação, a icónica bangle Pandora Signature I-D serve de inspiração à nova bangle Pandora Signature Two-tone Stones I-D, agora numa combinação de dois tons.

Surgindo como uma evolução ainda mais trabalhada do design geométrico e minimalista que pontua todas as peças da linha Signature da Pandora, esta nova bangle em prata e liga com revestimento ouro rosa 14k é iluminada por sete zircónias retangulares que acompanham as sete letras do logótipo da Pandora, minuciosamente gravadas numa das laterais do perfil quadrado da pulseira.

Use a bangle Pandora Signature Two-tone Stones I-D para acrescentar um renovado toque de elegância aos seus looks do dia a dia ou junte-a a outras bangles da linha Signature para expressar, verdadeiramente, o seu estilo de assinatura.

Descubra esta e outras novidades da linha Signature nas lojas da Pandora.

APONTAMENTOS DE BRILHO

O LOGÓTIPO DA PANDORA ESTÁ GRAVADO NUMA DAS LATERAIS DO PERFIL QUADRADO, COM CADA LETRA A CORRESPONDER A UMA LUMINOSA ZIRCÓNIA.

FECHO DISCRETO

PERFIL POLIDO REDONDO TRANSITA PARA UM PERFIL MAIOR E QUADRADO, OCULTANDO NUM DOS LADOS UMA PEQUENA DOBRADIÇA QUE PERMITE ABRIR E FECHAR ESTA NOVA BANGLE COM FACILIDADE.

Bangle Pandora Signature Two-tone Stones I-D em prata 925, liga com revestimento ouro rosa 14k e zircónias, €149;