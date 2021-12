Ageas aumenta portfolio imobiliário

O Grupo Ageas Portugal acaba de adicionar ao seu portfolio imobiliário um novo edifício de escritórios, em Lisboa, tendo a intermediação da Operação sido da responsabilidade dos Consultores Internacionais imobiliários Savills A compra da sociedade proprietária daquele edifício representa a quarta aquisição do Grupo no sector imobiliário em 2021, representando cerca de 100 milhões de euros investidos este ano.

Trata-se do edifício Bloom, situado em Sete Rios, mais concretamente na Rua de Campolide, 372, 372A a 372F. Com uma área bruta de construção acima do solo de 5.500 m2, o imóvel insere-se numa zona da capital portuguesa que tem sido alvo de constante investimento público, com uma grande aposta na expansão das zonas verdes na área envolvente, garantindo ainda um amplo acesso a transportes públicos.

Face a características como estas, o imóvel, que já se encontra totalmente ocupado e cuja sociedade proprietária integrava o portfolio de investimentos de um Family Office Português, enquadra-se por completo nos parâmetros de referências do Grupo Ageas Portugal. Além de apresentar uma excelente construção e acabamentos, foi um dos primeiros edifícios de escritórios em Portugal com certificação energética classe A, fruto de um projeto desenvolvido em 2010, pelo gabinete de arquitetura FSimões Arquitectos.

Gilles Emond, Head of Real Estate do Grupo Ageas Portugal, comenta que "o Grupo Ageas Portugal está muito satisfeito por terminar o ano com esta transação que decorreu num processo muito simples e fluído uma vez que as partes envolvidas na transação estavam totalmente orientadas para o objetivo comum, sempre com um foco muito profissional". Quanto à missão e posicionamento do Grupo Ageas Portugal, o responsável complementa "esta aquisição enquadra-se perfeitamente na estratégia do Grupo Ageas Portugal sendo um investimento core e sustentável, tal como tem vindo a ser a missão do Grupo".

Para além da construção das novas sedes em Lisboa e Porto, recorde-se que esta é a quarta aquisição do Grupo Ageas Portugal no sector imobiliário, o qual pretende continuar a construir progressivamente o seu portfolio imobiliário, com a ambição de se tornar referencia enquanto investidor responsável em Portugal, com um valor total da carteira de investimentos imobiliários a representar mais de 500 milhões de euros.