AgitÁgueda, 23 dias de muita cor, cultura e animação

A 16.ª edição do AgitÁgueda está à porta. São 23 dias de muita animação de rua, concertos, atividades culturais e desportivas e arte urbana que decorrem numa cidade colorida que se transforma num palco gigante, onde está sempre algo a acontecer. Da parte alta à baixa da cidade, são muitos os eventos, atividades e animações preparadas. O programa (que pode ser acompanhado em www.agitagueda.pt ), que inicia já no dia 30 de junho, sexta-feira à noite, a partir das 22 horas, com a Silent Party, na Rua Luís de Camões.





No primeiro fim de semana, o VII Encontro de Estátuas Vivas vai animar as ruas da cidade. O encontro, que contará com 15 performances, reúne alguns dos melhores artistas de todo o mundo, entre as quais John Eicke, vencedor do Mundial de Estátuas Vivas, que irá apresentar a sua icónica obra "Blanko"; Wayne Scoot, um dos primeiros nomes ligados a esta forma de arte, que irá mostrar a sua criação original "Windman"; e ainda António Santos, pioneiro neste tipo de performances e recordista mundial da imobilidade, com a sua "Brigada das Cores"; e Guilherme Ferreira, que irá trazer a sua criação "Cantor Romântico". No final, o público decidirá qual as três melhores estátuas deste encontro e o vencedor será premiado como o melhor do AgitÁgueda 2023.





Destaque ainda para o Carnaval Fora d’Horas e Color Day (dia 16), que este ano irá contar com um corso maior, com mais participantes que farão deste um evento memorável; e no último domingo do AgitÁgueda, dia 23, a cidade será invadida pela "Mad Parade".





De referir que, durante todos os dias do evento, está disponível, no Parvilhão do GICA, o Agita Kids, um espaço com trampolins e insufláveis, uma zona onde as crianças podem fazer modelagem de balões ou uma pintura facial, entre muitas outras diversões. A grande novidade deste ano é o espaço dedicado à realidade virtual, com quatro cápsulas com mais de 50 jogos, dois simuladores de motos e um simulador de slide prancha.





No exterior deste pavilhão decorrerá, durante estes 23 dias de festival, a Feira de Artesanato.





A piscina fluvial é outra das atrações do AgitÁgueda, que irá estar disponível nos meses de julho e agosto. Uma das novidades este ano é a colocação de uma segunda tenda, aumentado o espaço destinado às tasquinhas, aumentando para 36 (mais seis do que nos anos anteriores) o número de associações e coletividades do concelho que vão poder estar no festival.





Instalações e arte urbana





Águeda é uma cidade de muitas cores, com a instalação dos icónicos guarda-chuvas que se transformou na imagem de marca do concelho e do país, reconhecida em todo o mundo, e que são hoje das fotografias mais instagramáveis do mundo.





Os guarda-chuvas e demais instalações vão ficar colocadas e a dar este colorido à cidade até setembro, permitindo que os turistas e visitantes possam conhecer ou rever durante um período mais alargado de tempo. A arte urbana, outra das referências culturais de Águeda e que poderá ser contempladas em qualquer momento utilizando a APP do roteiro ( http://agitaguedaurbanart.com .