AgitÁgueda apresentado com uma programação ambiciosa

Está quase a começar o AgitÁgueda 2022 (de 2 a 24 de julho), que traz grandes nomes da música nacional e internacional, dirigido a vários tipos de públicos, para além de todo um conjunto de animação de rua (como o Carnaval Fora d’Horas, o Color Day, o Mad Parade, Videomapping), a Feira de Artesanato, as Estátuas Vivas, a arte urbana, sem esquecer as atividades desportivas e lúdicas, bem como a instalação dos guarda-chuvas coloridos, a imagem de marca de Águeda. Uma das grandes novidades este ano é a colocação de uma piscina fluvial.

"A irreverência e a capacidade de surpreender está no ADN deste festival que nos orgulha a todos", disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, durante a apresentação do evento, ontem, no Centro de Artes de Águeda. Lembrando os números do impacto económico – que aponta para um retorno de mais de 8 milhões de euros –, o Edil declara que "o saldo é francamente positivo", a que acresce "o papel que o AgitÁgueda tem na transformação da imagem da cidade, reconhecida internacionalmente e profusamente copiada em todo o mundo".

Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, apresentou, juntamente com Jorge Almeida, Marlene Gaio e Vasco Oliveira, a programação intensa prevista para os 23 dias de festival aos muitos jornalistas de vários órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais presentes, salientando a variedade de eventos e atividades que espera atrair mais de 200 mil visitantes.

"Para nós, este é o melhor evento do mundo; para a região é, sem dúvida, um grande evento, que não só promove Águeda, mas toda a região e o país", disse, sublinhando que as fotos das ruas de Águeda (que são por estes dias os locais mais "instagramáveis"), "correm o mundo e quando se fala de Águeda, está a falar-se da região de Aveiro e de Portugal".

Celebra-se, em 2022, dez anos de criação da instalação urbana dos guarda-chuvas. Para além da Rua Luís da Camões, apontada por diversos organismos e media internacionais de referência como "uma das ruas mais bonitas do mundo".

Na área musical, a par dos grandes nomes nacionais e internacionais (como Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Guano Apes e Alphaville), o AgitÁgueda aposta na promoção de bandas emergentes que têm "aqui um palco para atuar e se afirmar no panorama musical nacional", apresentando um cartaz que promete aquecer ainda mais as noites de verão".

Edson Santos lembrou ainda a aposta contínua do Município na arte urbana, que poderá ser apreciada em qualquer momento utilizando a APP do roteiro (http://agitaguedaurbanart.com), na instalação dos guarda-chuvas coloridos (que se manterão até setembro), a promoção do artesanato e do comércio tradicional e ainda as Jornadas de Turismo (dias 15 e 16), durante as quais vai ser atribuído o Chapéu de Ouro do Município.

De referir que o AgitÁgueda é um evento inclusivo, promovendo a facilidade de acesso para as pessoas com mobilidade reduzida e mantendo, à imagem do que tem acontecido nos últimos anos, a tradução de alguns concertos em Língua Gestual Portuguesa.

Toda a programação do festival (disponível em https://www.agitagueda.com) inicia a 1 de julho, com a Silent Party, terminado no dia 24 com o espetáculo dos Insert Coin. Pelo meio, são 23 dias de muita diversão, arte e cultura (nas suas mais diversas expressões), bodypainting, animação de rua, desporto, turismo, artesanato e gastronomia.