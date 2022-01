Agridistribuição adquire Tibi Petshops

A Agridistribuição iniciou o ano de 2022 com a aquisição da Tibi – Nutrição Animal, uma rede de 7 lojas na região do Algarve com atividade de pet shop e consultório veterinário.

Desta forma, a Agridistribuição expande o seu portfólio de marcas e reforça a sua posição na oferta ao mercado no setor da alimentação, produtos, saúde e bem-estar para animais de companhia.

No ano passado, o volume de faturação da Tibi atingiu os 7 milhões de Euros, mantendo a tendência de crescimento do negócio. Com a implementação do plano estratégico da Agridistribuição prevê-se a expansão da rede com a abertura de 6 novas lojas nos próximos 2 anos, levando este conceito de pet shop com consultório veterinário a mais localizações.

A Tibi nasceu em 2011 tendo como missão a resposta integrada ao bem-estar animal, destacando-se na região do Algarve como uma marca de referência devido ao atendimento de qualidade e de grande proximidade ao cliente nas suas lojas, diferenciado pelo acompanhamento de excelência de um médico veterinário a tempo inteiro no consultório e na supervisão técnica da loja.

As lojas Tibi dispõem de postos de venda de medicamento veterinários, onde se pode encontrar uma vasta gama de medicamentos, suplementos e desparasitastes para os animais de estimação, bem como serviços de grooming com banhos e tosquias.