Agriloja anima Feira Nacional de Agricultura

A Agriloja irá estar presente na Feira Nacional de Agricultura em Santarém, que se realiza de 8 a 16 de Junho, com um novo stand que será palco de diversas animações para os visitantes, desde apresentação de animais de estimação a demonstrações de bricolage.





As atividades do stand poderão ser acompanhadas através do Facebook da Agriloja.





A Agriloja é a maior rede de lojas para Animais e Plantas em Portugal, com uma oferta de 20.000 produtos para as áreas de Agricultura, Jardim, Pecuária, Animais de Estimação, Bricolage e Casa.