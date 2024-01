Agriloja cria conceito de proximidade Pets&Garden

A Agriloja desenvolveu o conceito Pets&Garden para as suas lojas de proximidade que vão integrar a estratégia de expansão da marca, com foco nos centros urbanos para estar mais perto dos consumidores e oferecer uma experiência de visitação mais moderna e diferenciada.

A oferta de produtos desta nova tipologia de loja Agriloja é adaptada consoante a zona onde a loja está localizada, centrando-se na alimentação e acessórios para animais de companhia (cães, gatos, peixes, roedores, coelhos e aves) e nas gamas diversificadas de acessórios e plantas para os amantes de jardim.

Segundo Andreia Grave, Diretora de Marketing e Comunicação, "a implementação desta tipologia de loja é uma aposta da Agriloja em trabalhar novas personas: os Pet Lovers e os Plant Lovers, cuja procura por parte deste perfil de consumidores tem vindo a aumentar."

A primeira Agriloja Pets&Garden foi inaugurada no dia 13 de janeiro na Malveira, concelho de Mafra, num espaço com 243 m2 e que oferece o atendimento dedicado e especializado reconhecido pelo galardão Escolha do Consumidor 2024 para as lojas Agriloja. O serviço Click&Collect também irá permitir a compra online em www.agriloja.pt e a possibilidade de recolha em loja.

Com este novo conceito de proximidade, o objetivo da Agriloja é "destacar-se no mercado como marca de referência em Portugal na oferta de produtos para Animais de Companhia, Plantas e Jardim, através de um serviço profissional e de proximidade" afirma a responsável Andreia Grave que acrescenta: "iremos continuar o projeto de expansão com a abertura de novas lojas e vamos apostar no crescimento do canal online, reforçando a conveniência e experiência de cliente, para uma experiência Omnicanal."

A Agriloja é uma marca do Grupo Agris e está presente com 37 espaços no continente e ilhas, sendo a maior rede nacional de lojas para animais e plantas, com soluções destinadas aos amantes do campo, do jardim e de animais de companhia.