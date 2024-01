Agriloja é Escolha do Consumidor 2024

Pelo segundo ano consecutivo, a Agriloja foi eleita marca nº1 pela Escolha do Consumidor 2024 na categoria de Lojas de Agricultura e Animais, confirmando a preferência e a confiança dos clientes nesta insígnia, presente há mais de 20 anos no mercado nacional.

Este galardão é o reconhecimento da dedicação das diferentes equipas que contribuem para a melhoria da experiência de visitação de loja e crescimento da satisfação do cliente, reforçando a notoriedade da marca Agriloja.

A Agriloja é uma marca do Grupo Agris e está presente no continente e ilhas, sendo a maior rede nacional de lojas para animais e plantas, com soluções destinadas aos amantes de jardim e de animais de companhia, mas também para quem trabalha no campo, quer seja numa pequena horta na sua varanda ou numa grande produção agrícola.

A "Escolha do Consumidor" é o sistema de avaliação de marcas com maior relevância em Portugal, classificando e avaliando as marcas com base na satisfação e aceitação que estas geram junto dos consumidores. Anualmente são eleitas as marcas que mais satisfazem os consumidores, através de critérios como aconselhamento técnico especializado, notoriedade, organização da loja e variedade de artigos. Esta distinção foi atribuída pela Consumer Choice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, que num total de 33 marcas e 1305 consumidores, distinguiu a Agriloja na categoria em que esta se insere.