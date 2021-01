Agriloja lança novo passatempo Facebook

A Agriloja lança novo passatempo "O meu Gato é uma Estrela" na sua página oficial de Facebook, oferecendo 350€ em prémios Royal Canin aos participantes com as fotos mais criativas.

Depois do sucesso do passatempo destinado aos cães, agora é a hora de mostrar que o seu gato também é uma estrela. Para habilitar-se a ganhar, basta partilhar uma fotografia original do seu felino.

As três fotografias com mais interações/ reações serão as vencedoras dos prémios:

1º Prémio: pack no valor de 200€ em produtos;

2º Prémio: pack no valor de 100€ em produtos;

3º Prémio: pack no valor de 50€ em produtos.

As participações são válidas até às 23h59 do dia 28 de janeiro através da publicação especifica - veja aqui

O vencedor será anunciado na página oficial do Facebook Agriloja no dia 1 de Fevereiro.