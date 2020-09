Agriloja lança substratos de marca própria

A Agriloja integrou na sua gama de substratos, soluções de marca própria, enriquecendo o leque de oferta com diversificação e qualidade ao melhor preço.

Estes novos Substratos da marca Agriloja estão disponíveis em quatro variedades, respondendo às necessidades das diferentes culturas de plantas.

A Agriloja tem apostado no desenvolvimento de produtos de marca própria nas diferentes áreas, fomentando o reconhecimento dos clientes e tornando-se cada vez mais uma referência no mercado. Atualmente, a Agriloja conta com mais de 300 produtos de marca própria.

Com uma presença no mercado com mais de 20 anos e uma rede de 23 lojas , a Agriloja irá continuar a expandir-se e a apresentar soluções para os clientes Do it Yourfself e profissional, disponibilizando uma vasta e diversificada gama de produtos para áreas de Agricultura, Jardim, Pecuária, Animais de Estimação, Bricolage e Casa.