Agriloja vai chegar a Setúbal

A Agriloja abre a sua 32ª loja no dia 3 de Fevereiro em Setúbal, na estrada Nacional 10, junto ao Intermarché no Alto da Guerra, disponibilizando uma vasta e diversificada gama de produtos e soluções "Faça você mesmo" e Profissional, para quem se dedica à agricultura, jardim e bricolage, bem como aos animais de companhia e de pecuária.

A Agriloja de Setúbal terá uma equipa de 12 colaboradores e um espaço de 1400m2, onde se sentirá vida. As plantas, hortícolas, árvores de fruto e os respetivos adubos, substratos, tratamentos e ferramentas para a manutenção das culturas agrícolas e de jardim. Por isso, a loja irá contar com um balcão para venda de produtos fitofarmacêuticos para apoio no tratamento e proteção de culturas e plantas.

O cliente também terá à sua disposição os animais de capoeira (pintos, galinhas, coelhos) e de estimação (pássaros, peixes, roedores e répteis), bem como uma vasta gama alimentar, habitats e acessórios necessários para o bem-estar e criação. A loja contempla uma vasta petshop com tudo para os animais de companhia.

Há mais de 20 anos com experiência no mercado, a Agriloja continua com o compromisso de garantir a satisfação diária das necessidades dos clientes na hora de escolher o que procuram, através de soluções que apresentam a melhor qualidade/preço.