Agrivet abre Hospital Veterinário

O Hospital Veterinário da Agrivet em Torres Vedras já abriu, expandindo os serviços existentes no anterior espaço para estas novas instalações com serviço de urgências 24 horas e uma equipa experiente que continua perto dos animais e dos seus tutores, de forma a responder às necessidades de saúde e de bem-estar animal.





Este novo Hospital Veterinário proporciona a melhor assistência aos animais de companhia, integrando tecnologia de ponta e laboratório de análises clínicas, dispondo de serviços como ecografia abdominal, radiografia, ecocardiografia, bem como de cirurgia, internamentos diferenciados e cuidados de higiene e grooming.





O serviço de urgências do Hospital Veterinário Agrivet está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Conta ainda com serviços ao domicílio para maior conforto do animal e tutor, evitando o stress ao contactar com outros animais em salas de espera.





A Agrivet é uma rede de unidades de saúde veterinária que oferece um serviço de excelência dentro da saúde veterinária recorrendo aos meios de diagnóstico mais recentes e uma equipa experiente, motivada e dedicada.