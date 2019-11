Agrovouga regressa a Aveiro

O Parque de Feiras e Exposições de Aveiro recebe de quarta-feira, a domingo (20 a 24 de novembro), a nova Agrovouga, um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em eventos, à escala regional.





A Sessão de Inauguração do evento e abertura de portas está marcada para as 17h00, com a presença do Presidente da CMA, José Ribau Esteves, da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque e do Presidente da Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira, Manuel dos Santos Gomes.

Para o primeiro dia, sublinha-se ainda a realização de uma Conferência para profissionais sob o tema, "Eco Sustentabilidade no Setor Leiteiro – Uma perspetiva de custo eficiência", que tem o seu início marcado para as 10h30 e que antecede a abertura ao público em geral (programa em anexo).





Na nova Agrovouga 2019 os visitantes poderão assistir a demonstrações de showcooking e talks com técnicos especialistas das várias áreas, participar em workshops ou assistir a espetáculos equestres e de animação. Para esta nova edição da mais famosa feira agrícola da Região, poderá ainda adquirir produtos únicos no nosso "Wine Market", com enfoque especial para os produtos vínicos locais ou o no "Bio Market", um conceito inovador e ancorado nas tendências alimentares do momento.





Este novo formato irá juntar à reconhecida dinâmica do evento, as novas tendências nos domínios da inovação, tecnologias amigas do ambiente, energias renováveis, investigação e gestão da floresta, a valorização dos produtos locais e serviços do ecossistema, as novas formas de consumo, os produtos biológicos e a sustentabilidade.





De igual modo, pretende-se construir um evento agregador, inclusivo e interativo em que o visitante possa experimentar e vivenciar experiências únicas, num ambiente informal onde consiga sentir o que carateriza toda uma Região.

A responsabilidade e a sustentabilidade são mais dois ícones que caraterizarão a Nova AGROVOUGA, no respeito pelo que é natural, dignificando o que de melhor se faz e produz no Município e na Região de Aveiro.





Horários:Quarta-feira, 20 de novembro, 17h00 – 23h00; Quinta-feira, 21 de novembro, 10h00 - 23h00; Sexta-feira, 22 de novembro, 10h00 - 24h00; Sábado, 23 de novembro, 10h00 - 24h00; Domingo, 24 de novembro, 10h00 - 20h00.









Mais informação em www.cm-aveiro.pt

Antes da inauguração da Agrovouga (quarta-feira) realiza-se uma conferência de Eco Sustentabilidade no setor leiteiro. Arranca às 10h15m com a receção aos participantes, da parte da manhã destaque para o tema: Saúde e Bem-estar, que conta com a presença de Bert van Niejenhuis, da CowSignals, (empresa holandesa empresa especializada em consultadoria e formação) e a evolução da qualidade do leite em Portugal Continental, a ficar a cargo de Lucia Medeiros, da ALIP - Associação Interprofissional do Leite e Lacticínios. Da parte da tarde, mais dois temas: A rentabilidade dos sistemas agrícolas (Vitor Cabrera, Universidade Wisconsin - Estado Unidos) e o Baixo Vouga Lagunar - nova aposta de futuro, com Correia de Almeida - Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro