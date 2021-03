A Carmim vai realizar no próximo dia 30 de Março a Conferência Digital "Água e Alterações Climáticas: Os desafios na Viticultura", que irá contar com a participação de vários especialistas no tema.





Considerando o interesse do tema para os actores do sector do vinho, esta será uma iniciativa aberta a todas as organizações e à comunidade em geral.





Cientes que no sector vitivinícola o tema da escassez e gestão de água é prioritário, a CARMIM promove uma conferência digital dedicada ao tema Água e Alterações Climáticas: Os desafios na Viticultura, no próximo dia 30 de Março, a partir das 16h30.





Porque a história se faz com o que vem detrás e o futuro se desenha com as escolhas do presente, esta iniciativa tem como objetivo reunir especialistas e agentes do sector, para partilha de insights e perspectivas, promovendo um debate construtivo sobre o tema.





A CARMIM convida a assistirem à Conferência, que será transmitida em directo da página de Facebook da empresa.