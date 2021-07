Ainda se lembra que o passe, no máximo, só custa 40€ por mês?

A enorme redução tarifária concretizada com o lançamento dos passes Navegante ofereceu um transporte público economicamente mais acessível a todas as pessoas, tendo tido expressiva adesão.





Hoje as crianças até aos 12 anos de idade viajam gratuitamente em todos os transportes e em todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa.









Mas a redução tarifária foi significativa para todas as pessoas. Com um passe Navegante Metropolitano é possível viajar em 18 municípios, todos os dias e em todos os transportes por apenas 40 euros por mês. Foi inclusivamente criado o conceito de utilização do transporte em família, pelo que um agregado familiar passou a pagar, no máximo, 80 euros por mês, independentemente do número de pessoas que o compõem. Saiba mais em www.navegante.pt

O efeito pandemia e a necessária alteração de comportamentos motivados pela doença Covid-19 originou uma quebra considerável na procura dos transportes, mesmo com empenhado esforço de melhoria significativa das condições de higienização e limpeza do material circulante, configura-se necessário recordar que os transportes públicos são o modo mais sustentável para viajar, seja para trabalhar, estudar ou simplesmente para passear.





Por esta razão, continua a ser pertinente a valorização da redução do valor do passe Navegante e as suas implicações, na melhoria do rendimento dos agregados familiares, na consciencialização da responsabilidade ambiental e na melhoria do ambiente urbano, seja com a redução de ruido, seja na redução de emissão de gases nocivos à saúde, sendo ainda determinante para a prossecução do compromisso assumido pelo país de atingir a neutralidade carbónica até 2050.





É importante que nas alterações aos comportamentos de mobilidade que paulatinamente vão ocorrendo, o transporte público seja uma opção quotidiana, e que, existindo cumprimento das regras comportamentais impostas pela pandemia, os transportes públicos sejam assumidos como um modo de deslocação confiável e seguro.





A TML, pretende desta forma recordar que viajar nos transportes públicos é seguro, muito mais económico e significativamente mais amigo do ambiente.