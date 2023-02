AIRFREE: SEM ALERGIA AO NAMORO.

Um Purificador de Ar Airfree representa uma oferta de saúde, ao proporcionar ambientes com ar mais puro, sobretudo se ele ou ela, no casal, tiverem problemas de alergias. E assim, pode ser também uma prenda original no São Valentim, ou noutra data que se queira assinalar a dois ou em família.

A marca nacional Airfree é especialista na prevenção e alívio das alergias respiratórias – que, dizem as estatísticas, afetam 1 em cada 5 portugueses!





Espirros consecutivos, tosses, comichão no nariz, falta de ar, olhos lacrimejantes são comuns nas pessoas que sofrem de crises de rinite ou asma… situações que, convenhamos, não apelam muito ao romantismo :)