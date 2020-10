ALDI assume foco no I nvestimento

A nova superfície logística ALDI da Moita encontra-se em construção e contará com 50.000m2 de construção, num investimento total de 60M€. A conclusão das obras está prevista para início de 2022 e antevê a criação de cerca de 300 postos de trabalho diretos e indiretos. A cadeia procura, agora, uma nova localização para um entreposto a Norte, para abastecer as mais de 100 lojas que prevê inaugurar até ao final de 2025, nesta geografia, com um investimento previsto de aproximadamente de 45M€.